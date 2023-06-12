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Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK Başkanı Burak Akkol’dan flaş açıklama

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Giriş: 12.06.2023 12:26
Son dakika asgari ücret haberi… Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? TİSK Başkanı Özgür Burak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akkol, “Bayramdan önce sürecin tamamlanmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.
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