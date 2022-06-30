30 Haziran 2022, Perşembe
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam oranı ne?
Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi. Ara zam için işçi-işveren bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği mesajını verdi. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam oranı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya değerlendirdi.
Özgür Kaya'nın öne çıkan sözler:
"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmıştı ancak 5 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında bunun yüzde 34'ü eridi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda 1 sefer toplanmasına rağmen bu sefer olağanüstü bir durum nedeniyle tekrar toplandılar ve bugün mesai bitimine kadar nihayete erdirecekler.
Eğer konuşulan formüllere bakılırsa asgari ücrete 5 bin 100 ile 5 bin 900 arasında bir artışı öngörebiliriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam kararını verecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek."