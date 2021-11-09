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Asgari ücret ne kadar olacak?  Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? EYT’de hangi modeller masada? 3 bin 600 gösterge çıkacak mı?

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Giriş: 09.11.2021 12:09
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.
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