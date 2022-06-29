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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam olacak?

A Haber
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Giriş: 29.06.2022 15:28
Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda bir açıklama yapana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonlanmasını ümit ediyorum.” dedi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.  Faruk Erdem, “Taraflar arasında görüşmeler bir süredir devam ediyor. Asgari ücrette bir ara zam ihtiyacı gözüküyor. Yılbaşında ciddi bir zam yapıldı ve asgari ücretten vergi kaldırıldı. Ancak pandemiden sonra başlayan siyasi ve ekonomik kriz. Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada enflasyonun yükselmesine sebep oldu. Türkiye’de bununla mücadele ediyor ve çalışanları enflasyon ezdirmek istemiyor. İşverenin üzerindeki yükü kamu büyük ölçüde alacak gibi görünüyor. ” ifadelerini kullandı.
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