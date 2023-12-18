19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 16:31
Güncelleme:19.12.2023 11:13
Son dakika haberleri... Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantısı ne zaman olacak? Takvim nasıl işleyecek?Akademisyen Tarkan Zengin A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı
Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
2024 altın yılı mı olacak?
2024 altın yılı mı olacak?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
Asgari ücrette 2. toplantı bitti! İşte ilk açıklama
Asgari ücrette 2. toplantı bitti! İşte ilk açıklama
KAPANLI-1 kuyusunda sondaj başladı!
KAPANLI-1 kuyusunda sondaj başladı!
Asgari ücrette ikinci randevu
Asgari ücrette ikinci randevu
Asgari ücrette ilk kez...
Asgari ücrette ilk kez...
Artışı görmeden fiyat artırdılar
Artışı görmeden fiyat artırdılar
Asgari ücrette zam pazarlığı!
Asgari ücrette zam pazarlığı!
Daha Fazla Video Göster