Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Son dakika haberine göre… Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Milyonlarca işçi ve ailesi asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Çalışma Bakanlığı düzeyinde son 2-3 aydır çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Çalışma Bakanlığı ve sendikalarda koordineli şekilde bu çalışmaları sürdürüyor. Asgari ücret için görüşmeler aralık ayının sonuna kadar devam ediyor ve açıklanıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplantısı sonunda yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin aralık ayının ilk yarısında belli olacağını söyledi.

Asgari ücretin belli olması için 3 hafta gibi bir süre kaldı. Şu anda hem işçi hem işveren bakımından devam eden bir araştırma var. Hangi formüllerin uygulanacağına dair araştırmalar sürdürülüyor. Araştırmalar kısa sürede tamamlanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Bakan Bilgin asgari ücrette vergi indirim söz konusu olduğunu söyledi. Burada yapılacak indirimin işçinin maaşına yansıyacağı belirtiliyor. İşçinin kazanması için tüm seçenekler masada.

Asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda enflasyonun 1,5 katı zamlar yapılıyordu. Onunda üzerinde olabileceği yönünde ifadeler olduğu söyleniyor. Asgari ücretin zam oranın ciddi bir oran olacağı belirtiliyor. Formüllerde hem devlet desteği hem de vergi indirimi gibi seneler söz konusu.