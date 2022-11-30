30 Kasım 2022, Çarşamba
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara'da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Son dakika asgari ücret haberi... Ankara'da bugün kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Gündem ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Ankara Yıldırım Beyazır Üniversitesi Tarkan Zengin ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.