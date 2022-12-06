06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari Ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2022 11:57
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın yapılacak, işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak. Peki asgari ücret rakamı belirlenirken nelere dikkat edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz aktardı.
Asgari Ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret ne kadar olacak?
Enflasyon 1,5 yıl sonra geriledi!
Enflasyon 1,5 yıl sonra geriledi!
Bütçeden trilyonluk refah katkısı!
Bütçeden trilyonluk refah katkısı!
Asgari ücret için kritik gün! İşte tüm senaryolar...
Asgari ücret için kritik gün! İşte tüm senaryolar...
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Motorine 69 kuruş indirim geldi
İslam Memiş’ten flaş tahmin
İslam Memiş'ten flaş tahmin
Zincir marketlerde büyük skandal!
Zincir marketlerde büyük skandal!
Tahıl koridoru anlaşmasının küresel etkisi
Tahıl koridoru anlaşmasının küresel etkisi
Ezber bozan flaş tavsiye!
Ezber bozan flaş tavsiye!
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne?
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
Daha Fazla Video Göster