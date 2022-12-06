Asgari Ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın yapılacak, işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak. Peki asgari ücret rakamı belirlenirken nelere dikkat edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz aktardı.