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Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın yapılacak: İşte masadaki rakamlar...

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Giriş: 10.12.2023 18:26
Milyonları etkileyen asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. Vatandaşların beklentisi git gide artarken, A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında düzenlenecek asgari ücret komisyonları toplantılarında masadaki rakamlar ne olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? İşte tüm detaylar...
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