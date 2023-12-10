Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günün yapacak. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. Görüşmeler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?