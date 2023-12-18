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Videolar Ekonomi Videoları Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı’na katılan isim A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var

Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı’na katılan isim A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 16:31
Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantısı ne zaman olacak? Takvim nasıl işleyecek?Akademisyen Tarkan Zengin A Haber'de anlattı.
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A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
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