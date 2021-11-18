TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret konusunda dar gelirlinin üzerindeki yükün hafifleteceği mesajı verdi. 2022'de asgari ücret kaç lira olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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