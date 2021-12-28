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Asgari ücret için flaş gelişme! Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

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Giriş: 28.12.2021 11:17
Güncelleme:28.12.2021 12:00
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Hesaplamalar sonrasında en düşük yol ve yemek ücretleride ortaya çıktı. Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi. İşte, asgari ücret açıklaması için detaylar...
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