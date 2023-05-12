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ASGARİ ÜCRET için A HABER’DE flaş tahmin: Bu rakam yukarı doğru çıkabilir | Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 12.05.2023 11:40
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Erdoğan kamu işçisinden sonra memura da müjde verdi. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Peki bu rekor artış diğer ücretleri nasıl etkileyecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, asgari ücret için rakam verip “Yukarı doğru çıkabilir” dedi.
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