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ASGARİ ÜCRET için 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret NE KADAR olacak?

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Giriş: 13.12.2022 11:36
Son dakika asgari ücret haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci kez toplanacak. İşçi ne talep ediyor? İşveren taleplere nasıl yaklaşıyor? Ayrıntıları Ankara'dan Kübra Bal aktardı.
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