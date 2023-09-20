20 Eylül 2023, Çarşamba
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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları! SGK, asgari ücret desteğini işçi başına 500 TL'ye çıkardı
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu. SGK, asgari ücret desteğini işçi başına 500 TL'ye çıkardı Çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı ve kapıcılar da destekten yararlanacak. İşveren işçi başına ayda 500 TL daha az prim ödeyecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Merve Pekmez'in konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanıİsa Karakaş değerlendirdi.