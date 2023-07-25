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Asgari ücret desteğini kimler alabilir?

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:28
2 milyon işletmeye asgari ücret desteği geliyor. Bu destekten kimler nası faydalanacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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