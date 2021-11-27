27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret çalışmaları ne durumda? Asgeri ücret ne kadar olacak? | 2021 Asgari ücret zammı

Asgari ücret çalışmaları ne durumda? Asgeri ücret ne kadar olacak? | 2021 Asgari ücret zammı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2021 14:02
Ocakta yapılacak olan asgari ücret zammının miktarı merak konusu oldu. Ekonomistlerden sendikalardan ve hükümet yetkililerinden her gün yeni bir açıklama geliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, asgari ücret konusundaki son bilgileri aktardı.
Asgari ücret çalışmaları ne durumda?
Asgari ücret çalışmaları ne durumda?
Para baronları neden şantaja başladı?
Para baronları neden şantaja başladı?
Hindistan cevizi kabuğuyla domates üretimi!
Hindistan cevizi kabuğuyla domates üretimi!
Afyon mermeri hangi ülkelere ihraç ediliyor?
Afyon mermeri hangi ülkelere ihraç ediliyor?
Konut fiyatları neden artıyor?
Konut fiyatları neden artıyor?
Erkenci portakal hasadı!
Erkenci portakal hasadı!
39 yıl önce kapatılan kuyudan petrol çıkarılıyor
39 yıl önce kapatılan kuyudan petrol çıkarılıyor
Kavcıoğlu’ndan enflasyon mesajı
Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...
Dolar ve altın uyarısı: 2 ay içinde...
Tam bağımsız Türkiye neden hedefte?
Tam bağımsız Türkiye neden hedefte?
Bakanlıktan ekonomi-faiz mesajı
Bakanlıktan ekonomi-faiz mesajı
MB Başkanı Kavcıoğlu: İyi bir görüşme oldu
MB Başkanı Kavcıoğlu: İyi bir görüşme oldu
Daha Fazla Video Göster