27 Kasım 2021, Cumartesi
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Asgari ücret çalışmaları ne durumda? Asgeri ücret ne kadar olacak? | 2021 Asgari ücret zammı
Ocakta yapılacak olan asgari ücret zammının miktarı merak konusu oldu. Ekonomistlerden sendikalardan ve hükümet yetkililerinden her gün yeni bir açıklama geliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, asgari ücret konusundaki son bilgileri aktardı.