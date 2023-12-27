Asgari ücret bugün belli oluyor! Kulislerdeki son rakamlar A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

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