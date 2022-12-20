Asgari ücret bugün belli mi oluyor? Asgari ücret kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü bugün Ankara’da yapılacak toplantıya çevrildi. Asgari ücrette 3. randevu bugün. Zam oranının belli olması bekleniyor. Peki asgari ücret kaç para olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Geçen sene asgari ücret biraz daha hızlı açıklanmıştı. 16 Aralık'ta belli olmuştu. Bu senede süreç hızlı işliyor. Öyle gözüküyor ki asgari ücret bu toplantıda belli olacak. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açıklanır, öyle düşünüyorum. Bir dokunuş olacağını düşünüyorum. 3'lü mutabakat olması önemli. Bugün bir rakam ortaya çıkar ve bizler de öğreniriz.

TÜİK'ten rakamlar gelmişti, bugün de ek rakamlar gelecek. Asgari ücret ile ilgili 4 senaryo var. Asgari ücrette 8 bin ve üzerini konuşmak gerekiyor. Bunun brütü 9 bin 412 TL, işverene 11 bin 59 TL olacak. Hesaplamalar brüt rakam üzerinden yapılacak. İşverenler sadece holdinglerden oluşmuyor, bunun için de küçük işletmeler de var.

Benim yakın olduğum rakam asgari ücret için 8 bin 500 TL. Tabi ben bu işin matematiğini çalıştırıp söylüyorum. Bugüne kadar olan sürece bakarak bu rakamı ifade ediyorum. Eğer asgari ücret 8 bin 500 TL olursa brüt ücret 10 bin TL işverene maliyet 11 bin 750 TL olacak.

İşverenler asgari ücret desteğinin devam etmesini istiyor. 100 TL olan bir asgari ücret desteği var. Bunun yanında vergi desteği var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir üyesi olan devlet elini taşın altına koymuş durumda. İşçi ve işveren de karşılıklı fedakarlık yaparak uzlaşıyı bulacaktır. Belli sınırlar içerisinde bu işi çözeceklerdir. Bunun yanında asgari ücret üstünde ücret alan işçiler için Yargıtay'ın kararları var. Onların zamları da enflasyondan aşağı olamaz."

ASGARİ ÜCRETTE 4 SENARYO

Net ücret Brüt ücret İşverene maliyet

8.000 9.412 11.059

8.250 9.706 11.404

8.500 10.000 11.750

8.750 10.294 12.095