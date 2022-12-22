ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIYOR! Asgari ücret kaç para olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı’nda milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili mesajlar verdi ve bugünü işaret etti. TÜRK-İŞ'in 9 bin lira talebiyle ilgili gazetecilerin sorusuna ise Başkan Erdoğan “Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor.” cevabını verdi. Dün akşam saatlerinde ise Külliye’de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’i kabul etti. Peki asgari ücret kaç para olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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