27 Aralık 2023, Çarşamba
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Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret bugün açıklanır mı?
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı heyecanla bekleniyor. Komisyonlar arası görüşmeler ise devam ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak? Bölgesel asgari ücret mümkün mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.