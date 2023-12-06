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Asgari ücret 16 bin TL mi olacak? Milyonların gözü maaş zamlarında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 22:13
Maaş maratonu 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Asgari ücret, emekliler, diğer çalışanlar… Maaşlara zam ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret 16 bin TL mi olacak? ASGARİ ÜCRET 16 BİN TL Mİ OLACAK?

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