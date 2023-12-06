06 Aralık 2023, Çarşamba
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Asgari ücret 16 bin TL mi olacak? Milyonların gözü maaş zamlarında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Maaş maratonu 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Asgari ücret, emekliler, diğer çalışanlar… Maaşlara zam ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.