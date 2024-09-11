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ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu

ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İslim İstanbullu
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Giriş: 11.09.2024 10:06
Savunma Sanayi’nin göz bebeği kuruluşlarından ASELSAN büyümeye devam ediyor. Şirketin cirosu 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, net karı ise yüzde 133 arttı ve  3,6 milyar TL'ye ulaştı. ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu.
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ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu
ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu
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