Savunma Sanayi’nin göz bebeği kuruluşlarından ASELSAN büyümeye devam ediyor. Şirketin cirosu 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, net karı ise yüzde 133 arttı ve 3,6 milyar TL'ye ulaştı. ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu.

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