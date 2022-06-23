23 Haziran 2022, Perşembe
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Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Başarılı projeleriyle son yıllara damga vuran Türkiye'nin savunma sanayisinin son ürünlerinden İHA/BOYGA kabul testlerini başarıyla geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA/BOYGA'nın güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.