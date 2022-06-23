23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti

Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 11:38
Başarılı projeleriyle son yıllara damga vuran Türkiye'nin savunma sanayisinin son ürünlerinden İHA/BOYGA kabul testlerini başarıyla geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA/BOYGA'nın güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Akaryakıt tüketimi artıyor
Akaryakıt tüketimi artıyor
Yerli kömür politikası neden engellendi?
Yerli kömür politikası neden engellendi?
Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
Dış pazara gözünü dikti
Dış pazara gözünü dikti
Avrupa’da enerji fiyatlarında yükseliş!
Avrupa'da enerji fiyatlarında yükseliş!
Türkiye kömür üretiminde nerede?
Türkiye kömür üretiminde nerede?
4 ayda 50 milyar TL arttı!
4 ayda 50 milyar TL arttı!
Kritik toplantının gündemi ne?
Kritik toplantının gündemi ne?
İBB’ye İSPARK tepkisi!
İBB'ye İSPARK tepkisi!
Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi?
Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi?
Ülkelerine dönen Suriyelilere iş kapısı
Ülkelerine dönen Suriyelilere iş kapısı
Daha Fazla Video Göster