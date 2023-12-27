27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Arsa, döviz, altın, borsa... Hangisi daha çok kazandıracak? 2014 yılında yatırım araçları ne olacak?

Arsa, döviz, altın, borsa... Hangisi daha çok kazandıracak? 2014 yılında yatırım araçları ne olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 13:55
Yatırım yapmak isteyenler arsa, döviz, altın ya da borsayı tercih ediyor. 2024 yılında acaba en karlı yatırım aracı hangisi olacak? A Haber muhabiri İslim İstanbullu uzmanına sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arsa, döviz, altın, borsa...
Arsa, döviz, altın, borsa...
Yeni petrol kuyuları açılıyor
Yeni petrol kuyuları açılıyor
Asgari ücret zammı...
Asgari ücret zammı...
Kulislerdeki son rakamlar A Haber’de
Kulislerdeki son rakamlar A Haber’de
Asgari ücret aldığım bilgilere göre...
Asgari ücret aldığım bilgilere göre...
Külliye’de asgari ücret görüşmesi!
Külliye'de asgari ücret görüşmesi!
Altında yeni rekorlar mı geliyor?
Altında yeni rekorlar mı geliyor?
İşte memur ve emekliler için konuşulan zam oranı
İşte memur ve emekliler için konuşulan zam oranı
3’lü yüzde 50’li formülü! Milyonlar merakta
3'lü yüzde 50'li formülü! Milyonlar merakta
Konut fiyatını düşürecek arsa formülü
Konut fiyatını düşürecek arsa formülü
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Daha Fazla Video Göster