Arsa, döviz, altın, borsa... Hangisi daha çok kazandıracak? 2014 yılında yatırım araçları ne olacak?

Yatırım yapmak isteyenler arsa, döviz, altın ya da borsayı tercih ediyor. 2024 yılında acaba en karlı yatırım aracı hangisi olacak? A Haber muhabiri İslim İstanbullu uzmanına sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN