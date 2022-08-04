Arsa devletten ev vatandaştan! Sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor… Arazi satışları nasıl olacak?

Sosyal konut projesinin hazırlıkları sürerken ülke genelinde altyapılı arsa satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaş tek parselde kendi evini yapabilecek ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili hükümet dört koldan çalışıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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