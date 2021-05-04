04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Arsa alırken dolandırılmayın! | Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?

Arsa alırken dolandırılmayın! | Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2021 09:37
Güncelleme:04.05.2021 10:00
İnsanların şehirden doğaya kaçışı hızlandıkça Türkiye genelinde arsa ve tarla yatırımları da artmaya başladı. Ancak dolandırıcılar bunu da fırsat bilip arsa satışı üzerinden dolandırıcılık yapmaya başladı. Peki arsa alırken dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arsa alırken dolandırılmayın!
Arsa alırken dolandırılmayın!
Temmuz zammı şekilleniyor!
Temmuz zammı şekilleniyor!
Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL
Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL
Bakanlık düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje
Bakanlık düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje
Sahibinden kiralık Bodrum!
Sahibinden kiralık Bodrum!
Balıkçılar dikkat! Devlet ödül verecek!
Balıkçılar dikkat! Devlet ödül verecek!
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Bakan açıkladı: "Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
İhracatta Nisan ayı rekoru
İhracatta Nisan ayı rekoru
Tam kapanmada devlet desteği sürüyor
Tam kapanmada devlet desteği sürüyor
Bin lirayla başladı! Şimdi para basıyor
Bin lirayla başladı! Şimdi para basıyor
Flaş Kanal İstanbul açıklaması
Flaş Kanal İstanbul açıklaması
Daha Fazla Video Göster