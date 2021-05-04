Arsa alırken dolandırılmayın! | Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?

İnsanların şehirden doğaya kaçışı hızlandıkça Türkiye genelinde arsa ve tarla yatırımları da artmaya başladı. Ancak dolandırıcılar bunu da fırsat bilip arsa satışı üzerinden dolandırıcılık yapmaya başladı. Peki arsa alırken dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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