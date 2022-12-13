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Aralık'ta borçlan paran cebinde kalsın

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 10:35
Borçlanma nedir? Nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması nasıl yapılır? EYT’lileri de ilgilen konunun detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Brüt asgari ücret: 6.471 TL

Günlük borçlanma: 69,024 TL

Aylık borçlanma: 2.070,72 TL

18 aylık borçlanma: 37.273 TL

Yüzde 50 artarsa: 55.909 TL

Fazla ödenecek para: 18.636 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

Brüt asgari ücret: 6.471 TL

Günlük borçlanma: 69,024 TL

Aylık borçlanma: 2.070,72 TL

24 aylık 1 çocuk borçlanma: 49.697 TL

Yüzde 50 artarsa: 75.545 TL

Fazla ödenecek para: 24.848 TL

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