Araç sahiplerine güzel haber! Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geliyor

Motorine 15 Mart gecesi gelen 71 kuruşluk indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruşluk ikinci bir indirim geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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