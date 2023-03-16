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Araç sahiplerine güzel haber! Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geliyor

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 12:04
Motorine 15 Mart gecesi gelen 71 kuruşluk indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruşluk ikinci bir indirim geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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