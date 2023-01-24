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Araç sahipleri dikkat: MTV ödemesi için son bir hafta! Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 12:15
Güncelleme:24.01.2023 12:15
Motorlu Taşıtlar Vergisinde 2023 yılı ilk taksit ödemelerinde son bir hafta kaldı. Peki ödemeler nereden yapılıyor, hangi araç için ne kadar vergi ödenecek? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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