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Araç muayenede yüksek ücret tartışması! Aydın Ağaoğlu canlı yayında uyardı

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Giriş: 23.07.2020 16:12
Güncelleme:23.07.2020 16:21
Araç piyasasında hareketlenme yaşanırken araç sahipleri muayene ücretlerinin yüksek olmasından şikayetçi. 10 dakikalık bir işleme 420 lira ücret alındığı belirtiliyor?  Araç muayene ücretleri yüksek mi? Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Araç piyasasında hareketlenme yaşanırken araç sahipleri muayene ücretlerinin yüksek olmasından şikayetçi. 10 dakikalık bir işleme 420 lira ücret alındığı belirtiliyor? Araç muayene ücretleri yüksek mi? Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Araç muayenede yüksek ücret tartışması
Araç muayenede yüksek ücret tartışması
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