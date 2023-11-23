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Araç fiyatları düşer mi, yükselir mi?

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Giriş: 23.11.2023 16:26
Otomobil piyasasında son haftalarda bir düşüş gözleniyor. Yediemin otoparklarındaki 1,5 milyon hacizli araçların satışı da başladı. Bu durum otomobil piyasasanı nasıl etkiler? Fiyatlar daha da düşer mi? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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