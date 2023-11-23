Araç fiyatları düşer mi, yükselir mi?

Otomobil piyasasında son haftalarda bir düşüş gözleniyor. Yediemin otoparklarındaki 1,5 milyon hacizli araçların satışı da başladı. Bu durum otomobil piyasasanı nasıl etkiler? Fiyatlar daha da düşer mi? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.