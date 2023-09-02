Arabuluculuk’ta ilk gün yoğunluğu

1 Eylül itibariyle kira uyuşmazlıklarına çözüm olarak getirilen arabuluculuk uygulamasına ilk gününde yoğun bir ilgi vardı. Ev sahibi ve kiracılardan 250 başvuru yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.