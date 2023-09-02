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Arabuluculuk'ta ilk gün yoğunluğu

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Giriş: 02.09.2023 12:59
1 Eylül itibariyle kira uyuşmazlıklarına çözüm olarak getirilen arabuluculuk uygulamasına ilk gününde yoğun bir ilgi vardı. Ev sahibi ve kiracılardan 250 başvuru yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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