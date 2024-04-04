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Antalya'da martta turist rekoru! Kentte turist oranı yüzde 45 artarak 500 bini aştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 16:08
Antalya'da ilk 3 ayda turist rekoru kırıldı. Sadece mart ayında turist sayısı yüzde 45 artarak 500 bini aştı. Antalya'da ilk 3 ayda turist rekoru kırıldı ve yüzde 25,6'lık artışla 1 milyon 5 bin 207 yabancı turist geldi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan turizm Erçin Yalçın anlattı.
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