Antalya’da 300 yıllık gelenek kadınların gelir kapısı oldu! Parçası 500 TL’den satılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde mazisi 300 yıla dayanan el emeği göz nuru ile yöresel başörtüler yapılıyor. Günümüzde az sayıdaki kişi tarafından dokunarak geleceğe taşınmaya çalışılıyor. Yöre kadınları, geleneksel başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün masa örtüsü, peştamal, perde gibi ürünler de dokuyarak ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Ormana mahallesinde mazisi 300 yılı dayanan yöresel dokumacılığın günümüzde de yaşatılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurs oluşturdu. Kursa katılan kadınlar tarafından günümüzdeki başörtüsü yanında peştamal, perde, masa örtüsü gibi ürünler de yapılıyor. Kadınlar bir yandan kurs görürken, bir yandan da siparişler alarak aile ekonomisine destek oluyorlar.

Yöresel dokumacılığın unutulmaması için açılan kursta açtıklarını anlatan kurs eğitmeni Feride Canbaş, 2010 yılında İbradı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez kurs açıldığını ve kendisi de dahil olmak üzere bir yıl süren yöreye özgü dokuma kursunda 13 kişinin eğitildiğini kaydetti.

"ÖNEMLİ OLAN BU KÜLTÜRÜ UNUTMAMAK"

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak adına 2010 yılında başlatılan projenin devamını sağladıklarını anlatan Canbaş, "2010 yılında açılmış olan kurs ile dokumayı öğrendik. Şimdi ise elimizden geldiği kadar öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Önemli olan bu kültürü unutmamak, kültürümüze sahip çıkmaktır. Kültürümüzü devam ettirmek için yeni öğrenciler bulup, gençlere açılmak istiyoruz" dedi.



"SİPARİŞLERİMİZ OLDUKÇA YÜKSEK"

Dokuma işinin meşakkatli bir iş olduğunu ancak kursiyerlerin para kazandıkça kendilerine hedef koyduklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyen Canbaş " Eskiden Ormana' da her evin altında dokuma tezgahları çalışırmış. Eskiden kadınlar bunları çarşaf, iç giyim, gelinlik kızlara çeyiz olarak, hatta damatlara iç gömlek olarak kullanırlarmış. Devam ettirmeye çalıştığımız bu kültürü yansıtan glamık dokuma yani ipek dokuma ile de eskiden hanımlar bunu başlarına örterek bütün vücudu kapatan bir örtü ile sokağa öyle çıkarlarmış. Bu gelenek halen Ormana'da sürmektedir. Halen birçok hanım vardır. Glamık (ipek) dokuma Ormana'ya has bir dokuma şeklidir. Bu alanda çok sipariş alıyoruz. Dışarıdan birçok kişi sipariş veriyorlar. Siparişlerimiz oldukça yüksek. Ev hanımlarına Hem kurs veriyoruz hem de kursiyerlerimiz para kazanıyorlar. Bir yerden de siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz " dedi.



PARÇASI 500 TL

Yaptıkları ürünlerin dekoratif ev aksesuarlarında kullanıldığını, yaptıkları peştamal, plaj giysileri, giyişi, masa örtüsü, şal gibi birçok çeşit ürünlerin fiyatlarının 60 TL ile 500 TL arasında değiştiğini söyleyen Canbaş fiyatların işin emeğine ve ipin kalitesine göre değiştiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Hacer Parmaksız ise 12 yıldır dokuma işi yaptığını hem geleneklerini sürdürüp hem de para kazandıklarını söyledi.

"HEM PARA KAZANIYORUM HEM DE BU İŞİN GÜZELLİĞİNİN FARKINA VARIYORSUNUZ"

Kursiyerlerden Hülya Kocakulak ise , "Bir yıl önce kursa katılarak hocamın sayesinde bu işe giriştim. Boş vaktimi değerlendiriyorum hem para kazanıyorum, hem de bu işin güzelliğinin farkına varıyorsunuz. İlk zamanlar zorluklar çektik fakat ürün çıkardıkça insan mutlu oluyor. Biz de gelecek nesillere bunları aktarmak için emek vereceğiz. Bu kültürümüz ebelerimizden kalmadır ama zaman içerisinde kültür unutulmuş, yeniden ayağa kaldırmak bizi mutlu ediyor. Bizlere bu imkanı tanıyan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu kursta güzel şeyler öğrendik ve güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.