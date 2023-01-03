Antalya turizmine 2022 dopingi! Yüzde 48 artış

Antalya Aralık ayında 2019 rakamlarını da geçerek rekor kırarken, 2022'de 13 milyondan fazla turist ağırladı. Yüzde 48'lik bir artış yaşandığını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2023'te hedefin 17 milyon olduğunu açıkladı.