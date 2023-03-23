Antakya'da esnaf yıkıntılar arasında iş yerlerini açtı! Uzun Çarşı esnafı Ramazan'a buruk girdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen noktalardan olan Antakya'da yıkıntılar arasında iş yerlerini açan Uzun Çarşı esnafı Ramazan’a buruk girdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül çarşıdan aktardı.

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