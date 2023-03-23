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Antakya'da esnaf yıkıntılar arasında iş yerlerini açtı! Uzun Çarşı esnafı Ramazan'a buruk girdi

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 13:12
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen noktalardan olan Antakya'da yıkıntılar arasında iş yerlerini açan Uzun Çarşı esnafı Ramazan’a buruk girdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül çarşıdan aktardı.
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Uzun Çarşı esnafı Ramazan’a buruk girdi
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