02 Ocak 2023, Pazartesi
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Ankara'da TOKİ kuraları bugün! İlk Evim Sosyal Konut kurası başlıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında 2023 yılının ilk kuraları başkent Ankara'da çekilecek. Kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.