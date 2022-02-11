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Ankara'da elektrik fiyatı için kritik zirve! Elektrik faturalarına yeni düzenleme

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2022 09:14
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 21 dağıtım şirketiyle yapacağı zirvede, indirim formüllerini konuşacak Detayları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.
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