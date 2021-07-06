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Ankara ve İstanbul arası 25 dakika daha kısalacak! 10 Temmuz'da başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 15:51
Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık zaman kazanılacak." dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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