Ankara ve İstanbul arası 25 dakika daha kısalacak! 10 Temmuz'da başlıyor

Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık zaman kazanılacak." dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.