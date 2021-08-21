ANALİZ - Yerli enerji bağımsız Türkiye | Karadeniz'de ilk doğal gaz keşfinden bugüne...

Türkiye geçtiğimiz yıl 21 Ağustos'ta Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Türkiye'nin ilk yerli doğal gaz arama gemisi olan "Fatih", Karadeniz'den arama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 29 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu müjdeli haberi Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden duyurmuştu. İşte bu tarihi anlar ve Türkiye'nin milli enerji hamlelerini anlatan, araştırma planlama servisimizin hazırladığı özel dosya...

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