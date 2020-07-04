ANALİZ - Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? |Video

Dolar dünya para birimi olarak Washington'un en önemli ekonomi ve dış politika silahı... Koronavirüs salgınıyla büyük bir darbe yemesi doların hegemonyasının sorgulanmasını gündeme getirdi. Peki herhangi bir karşılığı olmayan dolar nasıl oluyor da küresel ekonomiye yön verebiliyor? Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? Dünya ekonomisine yön veren Amerikan Merkez Bankası FED nasıl kuruldu? İşte tüm bu soruların yanıtı özel olarak hazırlanan analiz haberimizde...