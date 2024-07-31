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Amasya’da soğan tarlada 6 TL

Amasya’da soğan tarlada 6 TL

İHA
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Giriş: 31.07.2024 10:55
Türkiye’de soğan üretiminin en çok olduğu ikinci şehir olan Amasya’da kuru soğanın kilosu tarlada 6 TL’den satılıyor.
Amasya’da soğan tarlada 6 TL
Amasya’da soğan tarlada 6 TL
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