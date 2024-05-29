29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor
Karadeniz Bölgesi’nin sebze ve meyve üssü Amasya’da domates hasadı başladı. Sezonun ilk kızaran domateslerinin kilosu üretildiği serada 20 TL’den satıldı. Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak tarlalarda 100 bin ton rekolte bekleniyor.