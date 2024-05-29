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Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 09:46
Güncelleme:29.05.2024 09:47
Karadeniz Bölgesi’nin sebze ve meyve üssü Amasya’da domates hasadı başladı. Sezonun ilk kızaran domateslerinin kilosu üretildiği serada 20 TL’den satıldı. Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak tarlalarda 100 bin ton rekolte bekleniyor.
Amasya’da domates hasadı başladı
Amasya'da domates hasadı başladı
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