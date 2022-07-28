28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 13:55
Güncelleme:28.07.2022 13:56
FED kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatı uluslararası piyasada bin 738 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Şimşek’in konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları yükselir mi?
Altın fiyatları yükselir mi?
Doğu Karadeniz’e turist akını
Doğu Karadeniz'e turist akını
Kiracılar yüksek aidata karşı ne yapmalı?
Kiracılar yüksek aidata karşı ne yapmalı?
Tahıl koridoru açıldı sıra gemilerde!
Tahıl koridoru açıldı sıra gemilerde!
Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor
Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor
Fed’in faiz artırımı ne anlama geliyor?
Fed'in faiz artırımı ne anlama geliyor?
Memur emeklisine zam farkı ödemesi 28 Temmuz’da
Memur emeklisine zam farkı ödemesi 28 Temmuz'da
İhracat artışı yaşanır mı?
İhracat artışı yaşanır mı?
Benzin ne kadar oldu?
Benzin ne kadar oldu?
Şirketlere vergi müjdesi!
Şirketlere vergi müjdesi!
4 ayda 36 bin yolcu kullandı
4 ayda 36 bin yolcu kullandı
Mangal yasaklandı tavuk fiyatları düştü!
Mangal yasaklandı tavuk fiyatları düştü!
Daha Fazla Video Göster