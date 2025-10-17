Altının rekor yürüyüşü sürüyor! Gram altın son 2 ayda bin 200 TL yükseldi

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı vergi açıklaması altın fiyatlarında rekor üstüne rekoru da beraberinde getirdi. Gram altın son 2 ayda bin 200 TL yükselirken rekor yürüyüşü de devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

