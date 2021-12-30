30 Aralık 2021, Perşembe
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Altını TL'ye çeviren kazanacak! İşte örnek hesaplama
Son dakika ekonomi haberi... Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.