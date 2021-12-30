30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altını TL'ye çeviren kazanacak! İşte örnek hesaplama

Altını TL'ye çeviren kazanacak! İşte örnek hesaplama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 09:58
Son dakika ekonomi haberi... Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altını TL’ye çeviren kazanacak!
Altını TL'ye çeviren kazanacak!
Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Para meselesinin 150 yıllık tarihi
Para meselesinin 150 yıllık tarihi
Kritik toplantı! Gözler Meclis’te
Kritik toplantı! Gözler Meclis'te
Altını olanlar dikkat!
Altını olanlar dikkat!
Ağaoğlu: İndirimler başladı ama…
Ağaoğlu: İndirimler başladı ama…
Ünlü dergiden flaş Türkiye yorumu!
Ünlü dergiden flaş Türkiye yorumu!
TBMM’de kripto para toplantısı!
TBMM’de kripto para toplantısı!
MN’nin açıklamaları ne anlama geliyor?
MN'nin açıklamaları ne anlama geliyor?
MB enflasyon hedefini açıkladı
MB enflasyon hedefini açıkladı
Fenomenlere vergi başlıyor
Fenomenlere vergi başlıyor
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor!
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor!
Daha Fazla Video Göster