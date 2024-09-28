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Altından rekor üstüne rekor! Yeni hafta ne olacak?

Altından rekor üstüne rekor! Yeni hafta ne olacak?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 11:00
Altın hafta boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Peki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek? Altındaki hareketliliğin nedeni ne? Tüm soruların yanıtını finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında verdi.
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