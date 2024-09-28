Altından rekor üstüne rekor! Yeni hafta ne olacak?

Altın hafta boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Peki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek? Altındaki hareketliliğin nedeni ne? Tüm soruların yanıtını finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında verdi.

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