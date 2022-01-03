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Altındağ’ın tarihi caddelerinde yeşil enerji! 3 gün ışık sağlıyor

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 16:42
Türkiye'nin yeşil dönüşüm hamlelerine lokal projeler de büyük katkı sağlıyor. Altındağ ilçesinde belediye tarafından tarihi caddelerdeki eski tip aydınlatma direkleri sökülerek yerlerine güneş enerjili aydınlatma direkleri dikildi. 286 aydınlatma direğiyle yıllık 250 bin lira tasarruf sağlanırken altyapı ve bakım maliyetleri de yüzde 99 oranında azaldı.
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